الدفاعات الجوية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 جوالة و39 «مسيّرة» إيرانية

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع ستة صواريخ باليستية، وسبعة صواريخ جوالة، و39 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1514 طائرة مسيّرة.

وخلّفت هذه الاعتداءات ست حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغالية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية.

وأكّدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.