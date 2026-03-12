المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حادث سقوط مسيرة على مبنى في منطقة دبي كريك هاربور دون تسجيل إصابات

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، أن الجهات المعنية قامت بالسيطرة بشكل كامل على حادث سقوط مسيّرة على مبنى في منطقة دبي كريك هاربور، مع ضمان سلامة جميع السكان ودون تسجيل أي إصابات.

وقال المكتب الإعلامي إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق محدود في المبنى.

وأضاف أن الفرق المعنية نفذت عمليات إخلاء للمبنى لضمان سلامة جميع السكان.