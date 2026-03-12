الإمارات: قرار مجلس الأمن رسالة واضحة وقوية من المجتمع الدولي إلى إيران

أدان مجلس الأمن، اليوم، بأشد العبارات الهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على دولة الإمارات والبحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن.

ورحبت دولة الإمارات باعتماد القرار رقم 2817، إذ يعكس الدعم الواسع الذي حظي به، والمتمثل في أعلى عدد من الدول المشاركة في رعايته في تاريخ مجلس الأمن، رسالة واضحة وقوية من المجتمع الدولي إلى إيران.

كما توجهت بالشكر إلى مملكة البحرين على قيادتها الفاعلة في الدفع بهذا القرار قدماً.