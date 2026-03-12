مليونا درهم من «كيوب للتطوير» لحملة «حد الحياة»

أعلنت شركة «كيوب للتطوير» عن مساهمتها بمبلغ مليوني درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيجور مولشانوف، إن دعم حملة «حد الحياة» يعكس حرص الشركة على المشاركة في مساندة الجهود التي تبذلها الإمارات من أجل مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً الأطفال الذين يعانون الجوع وسوء التغذية. وتجسد الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الخيري المستدام.