5 ملايين درهم من «مجموعة أمنيات» لحملة «حد الحياة»

أعلنت «مجموعة أمنيات» عن مساهمتها بـ5 ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وجاء الإعلان عن مساهمة المجموعة في الحملة، خلال السحور الرمضاني الذي نظمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، الأحد الماضي، وجمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أمنيات»، مهدي أمجد: «تعبر حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني، وإدراكها العميق لأهمية العطاء في تحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً، ومنح أطفالها فرصاً حقيقية للحصول على الغذاء لحمايتهم من خطر الجوع».

وأضاف: «مساهمتنا في الحملة الرمضانية الجديدة، تعكس تقديرنا الكبير لهذه المبادرة الإنسانية الكريمة، بأهدافها النبيلة، ورؤيتها الشاملة، وتركيزها على إنقاذ الأطفال الذين يواجهون نقصاً حاداً في التغذية. كما يجسد دعم المجموعة للحملة، حرصها على تعزيز تعاونها مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً».