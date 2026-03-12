«خيرية الشارقة» تنفذ 14.9 جلسة غسيل كلى خلال 2025

أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، محمد راشد بن بيات، أن الجمعية تواصل جهودها الإنسانية في دعم مرضى الفشل الكلوي وتخفيف معاناتهم من خلال التكفل بجلسات غسيل الكلى للحالات المسجلة لديها، وذلك انطلاقاً من رسالتها الإنسانية في رعاية المرضى ومساندتهم في مواجهة التحديات الصحية.

وقال، بمناسبة اليوم العالمي لغسيل الكلى الذي يوافق 12 مارس من كل عام، إن الجمعية تكفلت خلال عام 2025 بتنفيذ 14 ألفاً و997 جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي، استفاد منها 332 مريضاً، وبلغت الكلفة الإجمالية للجلسات 8.3 ملايين درهم، في إطار جهودها لدعم المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، موضحاً أن 6890 جلسة من إجمالي الجلسات نُفذت داخل مركز جمعية الشارقة الخيرية لغسيل الكلى، الذي يُعد أول مركز لغسيل الكلى تابع لجهة خيرية داخل الإمارات، ويضم 16 جهازاً طبياً من الأحدث عالمياً، ويستقبل ما يصل إلى 32 حالة يومياً، بإشراف كادر طبي متخصص.

وأضاف أن الجمعية تكفلت أيضاً بتنفيذ 8107 جلسات غسيل كلى للحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات أخرى، في إطار حرصها على ضمان استمرارية العلاج للمرضى أينما كانوا، وتخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.