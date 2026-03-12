100 مليون درهم مساهمة «ريف العقارية» في «وقف المطورين العقاريين»

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مساهمة جديدة في مبادرة «وقف المطورين العقاريين» التي أطلقتها من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث قدمت المساهمة شركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز استدامة الجهود الإنسانية، وتلبية احتياجات المجتمع.

وانضمت ريف العقارية إلى المبادرة بتقديمها 100 وحدة سكنية وقفاً خيرياً ضمن مشروعاتها الجديدة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون درهم، بعائد سنوي يراوح بين سبعة وتسعة ملايين درهم، لتُعدّ هذه المساهمة الأكبر من نوعها منذ إطلاق المبادرة.

ومن المقرر تسليم الوحدات خلال خمس سنوات، ليُصرف ريعها على عموم الخير، وتلبية احتياجات المجتمع، وتمكين الفئات المستحقة، ودعم العمل الإنساني على المدى الطويل، حيث خصصت الشركة وحدات عقارية وقفاً خيرياً مستداماً، دعماً للمبادرة في مناطق عدة بدبي، وسيتم تسليمها إلى «أوقاف دبي»، لتتولى إدارتها واستثمارها وفق أفضل الممارسات الوقفية، وصرف عوائدها على دعم مشروعاتها الخيرية في مجالات الصحة والتعليم، وتقديم العون للمحتاجين والأيتام والأرامل، ومساندة أصحاب الهمم، ودعم الحالات الإنسانية، بما يُعزّز استدامة العمل الخيري، ويسهم في تحقيق أثر تنموي يخدم مختلف فئات المجتمع.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، إن مبادرة «وقف المطورين العقاريين» تُجسّد رؤية دبي في ترسيخ الوقف أداةً تنمويةً مستدامةً، وتعزيز الشراكة مع القطاع العقاري، لإطلاق مشروعات نوعية ذات أثر مستدام، موضحاً أن مساهمة شركة ريف العقارية، باعتبارها الأكبر ضمن المبادرة منذ إطلاقها، تُمثّل إضافة استراتيجية، تعكس وعياً مؤسسياً متقدماً بأهمية الاستثمار المسؤول الذي يجمع بين العائد الاقتصادي والعائد المجتمعي.

وأشاد المطوع بشركة ريف للتطوير العقاري، لمساهمتها المتميّزة وانضمامها إلى المبادرة، مثمناً دورها في دعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في دبي. وأكد أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوقفية والقطاع الخاص، لتعزيز الاستدامة، وتحقيق أثر مجتمعي متجدد.

وثمّنت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب جمعة التميمي، انضمام شركة ريف العقارية إلى مبادرة «المطورين العقاريين»، بما يُعزّز توسّع قاعدة الشركاء الاستراتيجيين، ويؤكد ثقة القطاع العقاري بالحلول الوقفية المبتكرة التي يوفرها المركز، ويسهم في بناء أوقاف مستدامة، تدعم مستهدفات التنمية، ورفع جودة الحياة في المجتمع.

وأضافت أن هذه المساهمة السخية تعكس التزام القطاع العقاري بدوره المجتمعي شريكاً فاعلاً في دعم المبادرات الوقفية المستدامة، وترسيخ نموذج تنموي قائم على التكامل بين العمل الاستثماري والعمل الخيري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري الفاخر، سامر عمبر: «نؤمن في ريف بأن التقدّم الحقيقي يُقاس بحجم الأثر الإيجابي الذي نُحدثه في المجتمعات التي نعمل ضمنها، إلى جانب ما ننجزه من مشروعات تطويرية»، وأكّد أن المساهمة في «وقف المطورين العقاريين» تُجسّد التزام الشركة بنهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري المؤسسي، وبناء قيمة طويلة الأمد تعود بالنفع على المجتمع.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكّد القِيَم المؤسسية للشركة، وحرصها على توظيف الإمكانات التطويرية في خدمة مبادرات إنسانية مستدامة، لافتاً إلى أن المساهمة تندرج ضمن النهج طويل الأمد الذي تتبناه «ريف للتطوير العقاري الفاخر» للنمو المسؤول، بما يُعزّز مكانتها كمطوّر عقاري ذي رسالة اجتماعية، ويسهم في دعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات، عبر شراكات مؤسسية تُرسّخ دور القطاع العقاري شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية المستدامة.

يُذكر أن مبادرة «وقف المطورين العقاريين» أُطلقت عام 2023، بهدف تمكين المطورين العقاريين من تخصيص أصول أو وحدات عقارية كأوقاف مستدامة يعود ريعها لدعم المشروعات الخيرية والإنسانية في دبي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الوقفي والقطاع العقاري، واستقطبت المبادرة منذ إطلاقها عشرات الشركات العقارية، وهو ما أسهم في توسيع قاعدة الأوقاف التنموية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ ثقافة الوقف، وتعظيم أثره المجتمعي.

