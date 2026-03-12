«طلبات الإمارات» تمكّن مستخدمي تطبيقها من دعم «حد الحياة»

أعلنت «طلبات الإمارات»، منصة توصيل الطلبات عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دعمها حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتتيح شركة «طلبات» لمستخدمي تطبيقها الذكي التبرع بدءاً من 10 دراهم إلى 20 و50، و100، و500 درهم، لدعم حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

ويمكن التبرع لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تحميل تطبيق «طلبات» من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery ثم التوجّه والضغط على قسم «العطاء» في الصفحة الرئيسة للتطبيق واختيار حملة «حد الحياة».

وتأتي الحملة الرمضانية الجديدة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.