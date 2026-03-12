أمين عام مجلس التعاون يرحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بقرار مجلس الأمن بإدانة العمليات العسكرية الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، هي دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن.

وأشار إلى أن تبنّي 136 دولة للقرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيماناً تاماً بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن أكد على دعمه القوي للسلامة الإقليمية لكافة دول مجلس التعاون والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما أشار القرار إلى أهمية منطقة الخليج للسلام والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي ويعيد تأكيد حق الملاحة للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفا في الأعمال العدائية.

وأعرب عن تقديره لمندوبي دول مجلس التعاون والأردن لتقديمهم هذا القرار، وحشد الجهود الدولية لإقراره اليوم.