علي النعيمي: الشعب الإيراني «جار وصديق».. وضحية سياسات نظام اختار عداء المنطقة

أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي النعيمي، أن الشعب الإيراني «جار وصديق»، لكنه في الوقت ذاته «أكبر ضحايا سياسات وممارسات النظام الإيراني»، مشدداً على أنه «يجب التضامن معه».

وقال النعيمي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن التضامن مع الشعب الإيراني يستوجب التمييز بينه وبين النظام الذي «اختار عداء المنطقة على حساب مصالح الشعب الإيراني».