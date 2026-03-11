شرطة دبي: الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم لناشري الشائعات والأخبار المضللة

أكدت شرطة دبي أنه يُحظر نشر، أو تداول الشائعات، أو الأخبار المضللة، أو أي محتوى يخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو من شأنه إثارة الرعب، أو الإضرار بالأمن، أو النظام العام، أو الصحة العامة.

وأشارت في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم، إن هذه الأفعال يترتب عليها عقوبات قانونية مشددة، قد تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 200,000 درهم.