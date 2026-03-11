حمدان بن محمد: العمل الإنساني الإماراتي ليس ترفاً ورفاهية بل ضرورة وجزء من منظومة قيم الدولة

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، كبار الداعمين والمساهمين في حملة حد الحياة الإنسانية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع ولاقت تفاعلاً كبيراً ونجاحاً رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أثناء لقائي مع كبار الداعمين والمساهمين في حملة حد الحياة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع ولاقت تفاعلاً كبيراً ونجاحاً رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .. ".

وأكد سموه: "الرسالة واضحة .. العمل الإنساني الإماراتي ليس ترفاً ورفاهية بل ضرورة وجزء من منظومة قيم الدولة .. لا تتأثر بالظروف ولا تتغير مع الزمن.

والإمارات لا تحمي فقط من يعيش على أرضها .. بل تمد يدها لإنقاذ وحماية ملايين البشر حول العالم".

وختم سموه قائلا: "حفظ الله دولة الإمارات .. وأدام خيرها واستقرارها وازدهارها".