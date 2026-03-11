قرقاش: هجمات العدوان الإيراني تطال البنى التحتية المدنية وليس كما يكذب بادعاء استهداف القواعد العسكرية الأميركية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن هجمات العدوان الإيراني تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية وليس كما يكذب بادعاء استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يكذب العدوان الإيراني حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة. فالهجمات تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون اعتبار للمدنيين والأبرياء".

وأضاف قرقاش: "نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة".