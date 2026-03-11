رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بحثا خلاله التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.