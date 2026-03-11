وزير الصحة: مخزون الأدوية الاستراتيجي مؤمَّن والمنظومة الصحية جاهزة لكل الظروف

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ منظومة صحية متقدمة قادرة على حماية صحة المجتمع، وضمان استدامة الخدمات الصحية بكفاءة عالية.

وأوضح خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أن النظام الصحي يتمتع بكفاءة عالية تضمن استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع.وأشار إلى أن خطط الاستجابة للطوارئ مفعلة بشكل دائم ضمن منظومة وطنية متكاملة. كما أكد أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمَّن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف.