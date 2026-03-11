دبي.. تمديد رفع حظر حركة الشاحنات على مدار الساعة حتى 22 مارس الجاري

أعلنت ⁧‫هيئة الطرق والمواصلات‬⁩ والقيادة العامة لشرطة دبي، تمديد رفع الحظر على حركة الشاحنات، لاستخدام جميع شوارع إمارة دبي على مدار الساعة، حتى مساء الأحد، الموافق 22 مارس 2026، وذلك دعماً للقطاع اللوجستي وتعزيز انسيابية سلاسل الإمداد في الإمارة. ‏

ويستثنى من هذا القرار نفق المطار ونفق الشندغة، حيث يستمر تطبيق القيود المرورية المعمول بها عليهما، حفاظاً على السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على المحورين الحيويين.