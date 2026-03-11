إدانة عربية للهجوم الإرهابي الغادر على القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وأسفر عن أضرار جانبية، من دون تسجيل أي إصابات.

وشددت وزارة الخارجية على أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُعدّ انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يُشكّل تصعيداً خطراً، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أكّدت الوزارة أن دولة الإمارات تطلب من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق التحقيق في ملابسات هذا الهجوم، لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان محاسبة المتسببين.

وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

كما أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أمس، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن المملكة تؤكد أن تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية.

وعبّرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وما يُشكّله من انتهاك للقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تكفل حماية البعثات والمقار الدبلوماسية.

وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، أمس، بثته وكالة الأنباء العُمانية، تضامنها مع دولة الإمارات، وما تتخذه من إجراءات لحفظ بعثاتها الدبلوماسية وأمنها واستقرارها، مجددةً موقفها الرافض لكل أشكال العنف مهما كانت دوافعه.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق، واعتبرته عملاً مرفوضاً يُشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أمس، أوردته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يُمثّل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويُعدّ تصعيداً خطراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق والمنطقة.

وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، لاسيما اتفاقيتَي جنيف لعام 1949، وفيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وأكّدت الخارجية البحرينية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددةً على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لضمان محاسبة المتسببين، ووقف العمليات الإرهابية والعدائية الآثمة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وأكّدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أمس، أن هذا الهجوم يُعدّ انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وسائر الاتفاقات الدولية، وأعربت عن تضامن دولة الكويت ووقوفها بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق.

وأكّد أن هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكاً جسيماً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما يُمثّل تصعيداً خطراً يهدد أمن وسلامة الدبلوماسيين والعاملين في تلك البعثات، مشدداً على وقوف مجلس التعاون وتضامنه مع دولة الإمارات ضد هذا الاعتداء، ورفضه لكل أشكال العنف والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية، بأشد العبارات، استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس، ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقات جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

‏كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

