رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق، نجيرفان بارزاني، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.

وأكّد رئيس إقليم كردستان العراق أن الهجوم على قنصلية الإمارات يُشكّل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، وتصعيداً خطراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، التطورات الخطرة التي تشهدها المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.