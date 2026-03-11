رئيس الدولة ورؤساء ألمانيا وغامبيا وليبيريا يبحثون هاتفياً الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، تناولا خلاله التطورات الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكّد خلال الاتصال، تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، والتي تُمثّل انتهاكاً لسيادتها والقوانين الدولية.

كما أعرب الدكتور فرانك فالتر شتاينماير عن شكره لصاحب السموّ رئيس الدولة، وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للرعايا الألمان والمقيمين فيها، وحرصها على ضمان سلامتهم، وتسهيل إجراءاتهم خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأكّد الجانبان أن احتواء التصعيد يُمثّل أولوية قصوى، داعيين إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية، لتسوية القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط، بما يجنبها مزيداً من الأزمات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية غامبيا، آداما بارو، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً أنها تُمثّل انتهاكاً خطراً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب عن تضامن غامبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السموّ رئيس الدولة، آداما بارو لموقف غامبيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكّد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى الحوار الجاد والمسار الدبلوماسي، لمعالجة القضايا العالقة، تجنباً لمزيد من التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية ليبيريا، جوزيف نيوما بواكاي، بحثا خلاله التطورات العسكرية الخطرة التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وعبّر جوزيف نيوما بواكاي، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تُمثّله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن ليبيريا مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الليبيري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما أكّد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، لمعالجة قضايا المنطقة، لمنع توسيع الصراع، ولما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.