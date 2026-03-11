367 مليون درهم من «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» دعماً لـ «حد الحياة»

أعلنت «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل، يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتجسد الشراكة مع «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» البعد الإنساني العالمي لحملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، وقدرتها على المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال حول العالم.

وأكد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، محمد عبدالله القرقاوي، أن حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطلاق وتنفيذ مبادرات كبرى تسرع من الجهود العالمية للقضاء على الجوع.

وقال: «تبرز شراكة (مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال) في هذه الحملة الرمضانية الجديدة، المدى غير المحدود الذي يمكن أن يبلغه التعاون بين المؤسسات الخيرية والإنسانية في العالم، على طريق المساعي الدولية لتمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً من توفير الغذاء لأبنائها، وإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، من خلال وضع الخطط الطموحة وتوفير التمويل اللازم».

من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، السير كريس هون: «من المفترض أن يكون تجنب وفاة الأطفال نتيجة لسوء التغذية واقعاً وليس هدفاً. إلا أن العالم، حتى اليوم، لايزال متخلفاً عن تحقيق ذلك، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر».

وأضاف: «نؤمن بضرورة أن يكون العالم آمناً للأطفال، ينعمون فيه بالصحة، ويحظون بفرصة النمو السليم، وهذا يعني ضرورة العمل، لكيلا يخسر الأطفال حياتهم أو قدرتهم على النمو نتيجة سوء التغذية. ونفخر بهذه الشراكة مع حملة (حد الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وتواصل الحملة استقبال المساهمات عبر سبع قنوات، هي www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة 8004999 والتحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم.

وتتيح الحملة المساهمة بالرسائل النصية القصيرة إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«&e» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ومن خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow. وعبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات».