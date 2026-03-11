«إينوك» تدعم «حد الحياة» بـ 5 ملايين درهم

أعلنت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، تبرعها بمبلغ خمسة ملايين درهم للمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتسعى الحملة، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للمشاركة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتركز الحملة الإنسانية العالمية، بشكل خاص، على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، حسين سلطان لوتاه: «تسهم المبادرة الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات في توحيد جهود الحكومات والمنظمات العالمية والقطاع الخاص حول هدف مشترك، يتمثل في تسريع وتيرة العمل لمكافحة جوع الأطفال».

وأضاف: «تعكس مساهمتنا هذه الالتزام الراسخ بدعم المجتمعات، وتعزيز المبادرات الإنسانية المؤثرة التي تُحدث تغييراً مستداماً في حياة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم».

ويعد الإعلان عن المساهمة تأكيداً جديداً على حرص «إينوك» على مواصلة أداء دور فاعل في مساندة المبادرات الإنسانية التي تقودها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز مكانة المجموعة كمؤسسة مسؤولة تسعى إلى إحداث أثر مستدام طويل الأمد.