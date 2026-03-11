مواطنون ومقيمون يعبّرون عن فخرهم بكفاءة صقور الجو: دار زايد محصنة بالعزيمة والتكنولوجيا

تصدر هاشتاج #كفو_القوات_المسلحة_الإماراتية على منصة «إكس»، خلال الأيام الماضية، إذ أشاد مواطنون ومقيمون بالكفاءة العالية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة في الدفاع عن أمن الوطن، وتفوّق صقور الجو في حراسة سماء الإمارات وصدّ الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالجاهزية والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة الباسلة، مؤكدين أن سماعهم عبارة «تم الاعتراض والتصدي»، يدخل الطمأنينة والأمان إلى قلوبهم ويُعزّز الثقة لديهم بأن هناك رجالاً أكفاء نذروا أنفسهم لحماية الوطن، ما جعلهم يمارسون حياتهم اليومية بصورة طبيعية من دون شعور بالقلق أو الذعر.

وسطرت القوات المسلحة الإماراتية ملحمة دفاعية في التصدي للاعتداءات، فمنذ بدء الاعتداء السافر رصدت 262 صاروخاً باليستياً معادياً، حتى أمس، نجحت دفاعاتنا في تدمير 241 صاروخاً باليستياً منها بدقة عالية، فيما سقط 19 في مياه البحر، في حين سقط صاروخان على أراضي الدولة.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، كفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية في اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة، مؤكدة أنه لا تهاون في أمن الوطن وسيادته، وأن القوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد.

وأكدت وزارة الدفاع أن قواتنا المسلحة هي رمز القوة والسيادة، تحمي الوطن برجالها الأوفياء وتؤمّن استقراره بعزيمتها واستعدادها الدائم.

وتفاعل مواطنون ومقيمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع ما تبثه وزارة الدفاع من بيانات ومقاطع فيديو حول نجاحها في الرصد والتصدي، وتدمير الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

وقال عمر الساعدي، عبر حسابه على المنصة: «اطمئنوا، خلف كل صوت اعتراض، عيون ساهرة وعقول مبدعة ومنظومات رادعة تعمل بأقصى درجات الدقة.. قوتنا في دفاعنا هي ضمان استقرارنا، وما يراه العالم اليوم هو تأكيد أن دار زايد محصنة بجدار صلب من التكنولوجيا والعزيمة التي لا تلين».

وأضاف: «إلى حماة الدار وصقور الجو، إلى كل يد تضغط على الزناد ليبقى علمنا شامخاً: شكراً.. لا تكفيكم. تضحياتكم هي سياجنا، وسهركم هو نومنا الهانئ، أنتم فخر كل بيت إماراتي، والدرع الحصينة التي نفاخر بها الأمم. حفظكم الله وسدّد رميكم». وكتب عبدالله العيدروس حول أداء قواتنا المسلحة: «جاهزية عالية وكفاءة قتالية متقدمة، تحميان أجواء الوطن وتؤكدان أن سماء الإمارات لها حراس لا يهابون التحديات».

وكتب حميد الظاهري: «في سماء الإمارات رجال لا ينامون على واجب.. جاهزية عالية وكفاءة قتالية متقدمة، تحميان الوطن وتؤكدان أن للدار حراساً لا يهابون التحديات».

وكتب سيف الدرعي: «في سماء الإمارات، الجاهزية ليست شعاراً، بل واقع يُرى، قواتنا المسلحة تُثبت كل يوم كفاءة عالية واحترافية تحمي الوطن وتصون سيادته.. كل الفخر بصقورنا الذين يسهرون ليبقى الجميع في أمان».

وقال عبدالله المنصوري: «القوات المسلحة الإماراتية هي السور الذي يحمي الوطن، والقوة التي تُصان بها السيادة، والرجال الذين إذا نادى الواجب لبّوه بلا تردد، بعقيدة راسخة وشجاعة لا تعرف المستحيل».

وكتب خليفة البلوشي: «الأرقام لا تكذب، أكثر من 1400 من الصواريخ والمسيرات أُطلقت، لكن سماء الإمارات بقيت عصيّة على الاختراق، هذه ليست مصادفة، هذه كفاءة، وجاهزية، ورجال نذروا أنفسهم لحماية الوطن».

وكتب إيميل خوري: «كمقيم في دولة الإمارات، لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لهذه الدولة، ولقواتها المسلحة الباسلة التي تحمي أمنها واستقرارها، كل الاحترام والتقدير لرجالها الشجعان».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات التي عُقدت أخيراً، أن دولة الإمارات في أعلى درجات جاهزيتها، وتمتلك من القدرات والمنظومات الدفاعية والتسليحية ومن ضمنها الصناعات الوطنية، ما يُمكنها من الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها، بغض النظر عن المدى الزمني وطول فترة التصعيد في المنطقة.

وأضاف أن القوات المسلحة ترصد على مدار الساعة التطورات الميدانية التي قد تمسّ أمن الدولة أو أجواءها أو مياهها الإقليمية أو أراضيها.

وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك منظومات دفاع جوي متنوّعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، عبر أنظمة بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، تؤمّن تغطية شاملة للمجال الجوي.

