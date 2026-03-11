عبدالله بن زايد يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي

قدَّم سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تَعَرضِه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة.

ووفقاً لمكتب أبوظبي الإعلامي، أعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس المقام في منطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال تقديم واجب العزاء، أن دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، تفخر بجنودها البواسل الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، وتعتز بتضحيات أبنائها المخلصين في سبيل الدفاع عنه وحماية مكتسباته ومنجزاته.