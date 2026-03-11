«خطوة حياة» تسجل 91 مليون خطوة في دبي

سجّلت مبادرة «خطوة حياة»، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ضمن مبادرات «رمضان في دبي»، نمواً لافتاً في حجم المشاركة والتفاعل المجتمعي، بعدما تجاوز إجمالي الخطوات المسجلة عبر تطبيق Steppi 91 مليون خطوة، بمشاركة نحو 700 متسابق توزّعوا على 20 فريجاً، بواقع 10 فرجان للكبار و10 فرجان للأطفال، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المبادرة وتحولها إلى حراك مجتمعي يومي يجمع بين الرياضة والعمل الخيري في أجواء تنافسية تعزز روح الفريق والانتماء بين أفراد المجتمع.

وشهدت المبادرة هذا العام إضافة نوعية مع إطلاق فئة الأطفال للمرة الأولى، ما أسهم في ارتفاع عدد الخطوات المسجلة واتساع قاعدة المشاركين، بعدما تحولت المشاركة إلى نشاط عائلي تشارك فيه الأسر بكامل أفرادها، بما يرسّخ مفهوم أن العائلة هي النواة الحقيقية لأي مبادرة مجتمعية ناجحة.

كما عززت هذه الخطوة البعد التربوي للمبادرة، عبر غرس قيم العطاء والعمل الإنساني لدى الأطفال بأسلوب تفاعلي يجمع بين الحركة والتحدي وروح المشاركة.

وأصبحت المنافسة بين الفرجان حراكاً يومياً نشطاً يسعى خلاله المشاركون إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الخطوات وتحويل نشاطهم البدني إلى أثر إنساني ملموس، حيث تُترجم هذه الخطوات إلى تبرعات خيرية تدعم المبادرات الإنسانية، بما يعكس فلسفة المبادرة في تحويل الجهد الفردي البسيط إلى قيمة مجتمعية مشتركة تعزز ثقافة العطاء.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، محمد مصبح ضاحي، أن النتائج المسجلة تعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها المجتمعية والصحية في آن واحد، مشيراً إلى أن تجاوز 91 مليون خطوة خلال فترة وجيزة يعكس مستوى الوعي المتنامي لدى أفراد المجتمع بأهمية المبادرات التي تربط بين النشاط البدني والعمل الإنساني.

وأضاف أن المبادرة تسعى إلى توجيه هذه الجهود نحو غاية إنسانية أسمى تتمثل في دعم العمل الخيري، حيث تتحول الخطوات التي يسجلها المشاركون إلى تبرعات لمؤسسة الجليلة، داعياً أفراد المجتمع إلى مواصلة التفاعل والتنافس الإيجابي خلال الأيام المقبلة لتحقيق أكبر أثر إنساني ممكن.

وتأتي مبادرة «خطوة حياة» ضمن المبادرات النوعية التي تطلقها الدائرة خلال شهر رمضان المبارك في إطار حرصها على تحويل القيم الرمضانية إلى ممارسات عملية تعزز الصحة المجتمعية والعمل الإنساني، وتدعم توجهات دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وعطاءً، يجمع بين روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية.