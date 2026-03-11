أكد التضامن مع الإمارات..رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس ليبيريا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من جوزيف نيوما بواكاي رئيس جمهورية ليبيريا، بحثا خلاله التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

وعبر جوزيف نيوما خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن ليبيريا مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الليبيري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة لمنع توسيع الصراع ولما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.