مليونا درهم من «برج الخير» لـ «وقف أم الإمارات» ومشروعات «الهلال الأحمر»

خصصت إدارة وقف برج الخير تبرعاً بقيمة مليونَي درهم دعماً للأعمال الإنسانية، منهما مليون درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات»، ومليون آخر لدعم مشروعات وبرامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة تجسد روح التكافل المجتمعي وتُعزّز ثقافة الوقف والعمل الخيري في المجتمع، وجاء الإعلان عن التبرع خلال أمسية رمضانية نظمتها إدارة الوقف، بمشاركة سكان البرج وعائلاتهم، تزامناً مع عام الأسرة ويوم زايد للعمل الإنساني.

حضر الأمسية رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدكتور عمر الدرعي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أحمد راشد النيادي.