«أوقاف أبوظبي» تُسهم بـ 4 ملايين درهم في «وقف أم الإمارات للأيتام»

قدّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إسهاماً مالياً بقيمة أربعة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، في إطار «عام الأسرة»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف ترسيخ نموذج وقفي مستدام يضمن استمرارية الدعم للأيتام، في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم.

ويجسد الإسهام اهتمام القيادة الرشيدة بكل فئات المجتمع، وحرصها على تعزيز منظومة العمل الإنساني والاجتماعي في الإمارات، بما يرسخ قِيَم التكافل والتلاحم.

وقال رئيس الهيئة، الدكتور عمر حبتور الدرعي: «يأتي الإسهام في إطار ترسيخ نموذج وقفي مستدام لضمان استمرارية الدعم والرعاية للأيتام، من خلال توفير موارد ثابتة تُسهم في تمكينهم وتعزيز جودة حياتهم، لاسيما في التعليم والرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم»، وأضاف أن الهيئة ملتزمة بدعم المبادرات الوطنية الوقفية والخيرية، والتفاعل معها بمختلف أشكال الدعم، المادي والتوعوي والإرشادي، بما يُسهم في تحقيق أهدافها الإنسانية.

وأوضح أن الوقف يمثّل ركيزة أساسية في منظومة العمل الخيري المستدام، لما يتميز به من ثبات الأصل واستمرار العطاء عبر الأجيال، الأمر الذي يُعزّز أثره الاجتماعي والإنساني على المدى الطويل، ويُقوي الترابط المجتمعي.