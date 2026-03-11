وقف الشيخ سعيد بن زايد يدعم «وقف أم الإمارات للأيتام» بـ 3 ملايين درهم

قدّم وقف الشيخ سعيد بن زايد إسهاماً بقيمة ثلاثة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

ويأتي الإسهام في إطار دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، ويعكس الالتزام الوثيق بترسيخ قِيَم التكافل والتراحم التي تميّز مجتمع الإمارات، كما يؤكد أهمية الوقف كأداة تنموية تُسهم في تحويل العطاء المجتمعي إلى دعم طويل الأمد، يخدم الأجيال القادمة.

وتسهم المبادرة في دعم أهداف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي تسعى إلى تحويل الإسهامات إلى عوائد وقفية مستدامة تُستثمر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استمرار الدعم الموجّه للأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، وغيرها من أوجه الرعاية الأساسية.

وأكد المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، فهد عبدالقادر القاسم، أن الإسهام يعكس روح الشراكة المجتمعية في دعم العمل الوقفي.

وأضاف: «كل إسهام مهما بلغ حجمه، يُضاف إلى غيره ليشكّل قوة جماعية تُسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام، يعود بالنفع على الأيتام والمجتمع ككل».