«الإمارات الصحية»: الكفاءات الطبية الوطنية أثبتت قدرتها على تطوير القطاع الصحي

أكد مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور يوسف محمد السركال، أن «يوم الطبيب الإماراتي» مناسبة للاحتفاء بكفاءات طبية إماراتية أثبتت قدرتها على قيادة مسيرة التطوير في القطاع الصحي، والإسهام بفاعلية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة في دولة الإمارات.

وقال السركال - بمناسبة «يوم الطبيب الإماراتي»، الذي يوافق 11 مارس من كل عام - إن الأطباء الإماراتيين يُقدّمون نموذجاً ملهماً في التفاني والالتزام الإنساني والمهني، حيث يواصلون أداء رسالتهم النبيلة بكفاءة واقتدار، مستندين إلى منظومة صحية متقدمة تدعم الابتكار وتبنّي أحدث التقنيات الطبية، بما يُعزّز جودة الخدمات الصحية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة.

وأوضح أن الاستثمار في الكوادر الطبية الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير القطاع الصحي، مؤكداً حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تمكين الأطباء الإماراتيين، وتوفير بيئة عمل محفّزة تدعم البحث العلمي والابتكار، وتفتح آفاق التخصص والتطوير المهني، بما يُعزّز مكانة الدولة مركزاً رائداً للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف السركال أن هذا اليوم مناسبة لتجديد الفخر بدور الأطباء الإماراتيين في حماية صحة المجتمع، وتأكيد الثقة بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والابتكار، بما يحقق مستهدفات التنمية الصحية المستدامة في دولة الإمارات.