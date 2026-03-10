رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.

وأكد بارزاني أن الهجوم على قنصلية الإمارات يشكل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، وتصعيداً خطيراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.