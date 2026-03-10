رئيس أركان القوات المسلحة يقدم واجب العزاء لأسر شهيدي الإمارات

قدم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، واجب العزاء لأسر شَهيدَيِ الإمارات، النقيب سعيد راشد البلوشي، والملازم أول علي صالح الطنيجي، اللَّذَيْنِ استشهدا إثر تَعَرُّضِهِما لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أَدائِهِما واجِبَهُما الوطني بالدولة.

وتوجه رئيسُ أركان القوات المسلحة بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.