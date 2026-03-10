سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وما يشكّله من انتهاك للقوانين والأعراف الدبلوماسية التي تكفل حماية البعثات والمقار الدبلوماسية.

وأكّدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم بثته وكالة الأنباء العمانية على تضامنها مع دولة الإمارات، وما تتخذه من إجراءات لحفظ بعثاتها الدبلوماسية وأمنها واستقرارها، مجددةً موقفها الرافض لكافة أشكال العنف مهما كانت دوافعه.