"الوطني للأرصاد" يحذر من رياح مثيرة للغبار وتدني الرؤية الأفقية حتى 3 آلاف متر

حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط رياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في بعض مناطق الدولة، متوقعاً أن تكون نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 آلاف متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ من الساعة العاشرة مساء الثلاثاء وتستمر حتى الساعة السادسة والنصف من صباح الأربعاء.