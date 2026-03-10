"الوطني للأرصاد" يحذر من رياح مثيرة للغبار وتدني الرؤية الأفقية حتى 3 آلاف متر
حذر المركز الوطني للأرصاد من نشاط رياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في بعض مناطق الدولة، متوقعاً أن تكون نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 آلاف متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ من الساعة العاشرة مساء الثلاثاء وتستمر حتى الساعة السادسة والنصف من صباح الأربعاء.
