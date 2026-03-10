"إسلامية دبي" تختتم مبادرة "عيال الفريج" وتوزع العيدية للأطفال المشاركين

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات مبادرتها الرمضانية المجتمعية "عيال الفريج" لهذا العام التي أسهمت في تعزيز ارتباط الأطفال بالمساجد وترسيخ حضورها كبيئة تربوية واجتماعية فاعلة في حياة النشء وذلك ضمن مبادرات "رمضان في دبي" الهادفة إلى غرس القيم الإيمانية لدى الأجيال الجديدة وتشجيعهم على الالتزام بالصلاة جماعة.

وتبدأ الدائرة توزيع العيدية على الأطفال اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 رمضان ولغاية يوم الأحد الموافق 26 رمضان في كل من مركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا تكريما للأطفال الذين شاركوا في المبادرة والتزموا ببرامجها طوال الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة هذا العام إقبالا واسعا تجاوز 10 آلاف طفل على مستوى إمارة دبي نتيجة التوسع الذي شهدته المبادرة وفتح المجال للمشاركة في أكثر من 300 مسجد في مختلف مناطق الإمارة ما أتاح للأسر والأطفال فرصة أوسع للانخراط في هذه التجربة الرمضانية التي تجمع بين العبادة والروح المجتمعية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري والمنسق العام لمبادرة "رمضان في دبي" محمد مصبح ضاحي أن مبادرة "عيال الفريج" تهدف في جوهرها إلى بناء علاقة مستدامة بين الطفل والمسجد وغرس قيم الانضباط والالتزام في حياة النشء، موضحاً أن المبادرة شهدت هذا العام تطويراً نوعياً تمثل في فتح المجال أمام الأطفال لختم الصلوات الخمس في المسجد طوال أيام رمضان وهو ما انعكس على ارتفاع مستوى الالتزام والمشاركة.