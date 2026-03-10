رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس غامبيا أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب بارو عن تضامن غامبيا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة بارو لموقف غامبيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار الجاد والمسار الدبلوماسي لمعالجة القضايا العالقة تجنباً لمزيد من التصعيد في المنطقة وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.