"طرق دبي" تدشن مختبراً لتطوير خدمات أصحاب الهمم

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مختبراً متخصصاً في ابتكار الحلول الموجهة لأصحاب الهمم، تهدف من خلاله إلى تحسين تجربة المستخدمين وإشراك أصحاب الهمم في تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة في جميع مرافقها ونقاط الخدمة التابعة للقطاعات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلتها، وذلك تحت شعار "معاً نحو التنقّل المبتكر".

ونُظمت الهيئة، ورشة عمل في المختبر، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وتقنية، شملت جامعة الإمارات، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة برمنغهام، وبمشاركة نحو 50 شخصاً من الشركاء الإستراتيجيين وموظفي الهيئة، من بينهم 25 من أصحاب الهمم، هدفت إلى تطوير حلول وخدمات مبتكرة تسهّل تجربة أصحاب الهمم في جميع وسائل النقل وتمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في التنقّل، إلى جانب إشراكهم في عملية تصميم الحلول لاختبار التجربة والتأكُّد من ملاءمتها لظروفهم، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في تطوير خدمات دامجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

واستعرضت الورشة أبرز الاتجاهات العالمية في مجالات التربية الدامجة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية، والتحوّل الرقمي الشامل، بما يعزز تطوير خدمات نقل أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات جميع فئات المجتمع، وتم خلالها تقديم 10 أفكار مبتكرة لخدمة أصحاب الهمم.