حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن علي صالح الطنيجي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن والواجب، علي صالح إسماعيل الطنيجي، الذي استشهد إثر سقوط طائرة عمودية نتيجة عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني، وذلك في مسجد عبدالله علي إبراهيم الأعماش، بمنطقة الرمس في رأس الخيمة.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، وعدد من المسؤولين، وذوو الشهيد وأهله، وجموع من المواطنين، وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة.

وأكد سموه أن عطاء شهداء الوطن وتفانيهم في الدفاع عن أرض دولة الإمارات سيبقى صفحة مشرقة في سجل التضحية والولاء، وستظل ذكراهم حيّة في القلوب.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.