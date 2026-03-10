وزارة الدفاع تقيم مراسم جنازة عسكرية لشهيدَي الوطن

جرت في مستشفى زايد العسكري بأبوظبي مراسم الجنازة العسكرية لشَهيدَيِ الإمارات، النقيب سعيد البلوشي، والملازم أول علي الطنيجي، اللَّذَيْنِ انْتَقَلا إلى جوار رَبِّهِما إثر تَعَرُّضِهِما لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أَدائِهِما واجِبَهُما الوطني بالدولة.

حضر المراسم عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أُسَرِ الشَّهيدَيْنِ وذويهما. وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشَّهيدَيْنِ سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.