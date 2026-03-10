الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم أن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وسائر الاتفاقيات الدولية وأعربت عن تضامن دولة الكويت ووقوفها بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة.