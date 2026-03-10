الأردن يدين استهداف القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق

أدان الأردن، اليوم، بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

‏كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة.