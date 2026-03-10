رئيس قبرص يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان العلاقات الإستراتيجية والتطورات الإقليمية

استقبل نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بحضور الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية القبرصي، خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى نيقوسيا.

ونقل سموه إلى رئيس جمهورية قبرص، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لقبرص وشعبها دوام التقدم والازدهار، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبه، حمل الرئيس القبرصي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الرخاء والازدهار، مؤكداً متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين.

وبحث اللقاء تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وجمهورية قبرص ودول شقيقة وصديقة في المنطقة.

وشدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن هذه الزيارة جاءت بهدف تأكيد تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية قبرص في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة.

كما أعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لفخامة نيكوس خريستودوليدس على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والتعليم، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الإستراتيجية الإماراتية القبرصية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جمهورية قبرص الصديقة بما يدعم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والمزيد من الازدهار الاقتصادي لشعبيهما.

وجرى خلال اللقاء أيضا بحث علاقات التعاون الإماراتية الأوروبية خاصة مع تولي جمهورية قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026.

وتطرق الجانبان إلى أهمية العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والسعي المستمر لتعزيز التعاون والحوار البناء بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات، ويخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.