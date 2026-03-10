«قرّاء دبي» تجمع 8.5 ملايين مصلٍّ في 864 مسجداً

شهدت مبادرة «قرّاء دبي»، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ضمن مبادرات «رمضان في دبي»، حضوراً واسعاً في مساجد الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد المصلين الذين شهدوا تلاوات القرّاء المواطنين أكثر من ثمانية ملايين ونصف المليون مصلٍّ، منذ بداية الشهر الفضيل حتى تاريخه، في 864 مسجداً موزعة على مختلف مناطق دبي، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المبادرة، وتزايد الإقبال المجتمعي على الأصوات الوطنية في المساجد.

وتأتي هذه الأرقام امتداداً للنجاح الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها مع بداية الشهر الكريم قبل أن تواصل المساجد تسجيل معدلات حضور متصاعدة مع استمرار التلاوات الرمضانية، ما يعكس ثقة المجتمع بالمبادرات التي تطلقها الدائرة، لإثراء التجربة الإيمانية في المساجد، وتعزيز حضور القرّاء المواطنين في المشهد القرآني.

وأسهم انتشار التلاوات الوطنية في 864 مسجداً في إحياء أجواء روحانية مميّزة خلال الشهر الفضيل، حيث قدّم القرّاء الإماراتيون تلاوات متقنة، تجمع بين جودة الأداء وحسن الترتيل في إطار منظومة تأهيل وتدريب تسعى إلى تمكين الأصوات الوطنية، وإبراز حضورها في بيوت الله، بما يُعزّز معاني الخشوع والتدبر، ويُرسّخ ارتباط المجتمع بالقرآن الكريم.

وأكّد مسؤول مبادرة «قرّاء دبي» في الدائرة، أحمد محمد البدواوي، أن عدد المصلين منذ بداية رمضان، يعكس النجاح المتنامي للمبادرة، والثقة المتزايدة بالأصوات الإماراتية في المساجد، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير خلال هذه الفترة، يعكس أثر المبادرة في تعزيز جودة التجربة الإيمانية، وترسيخ حضور القارئ المواطن في المنبر القرآني.

وأضاف البدواوي أن «قرّاء دبي» تُمثّل مشروعاً مؤسسياً يهدف إلى صناعة قارئ إماراتي متمكن يمتلك أدوات الأداء المتقن والحضور المؤثر، بما يُعزّز الهوية الوطنية في المنبر القرآني، ويدعم تأهيل الكفاءات الوطنية، للمشاركة في مختلف المحافل القرآنية محلياً ودولياً.