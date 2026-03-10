استمرار الرفض العالمي للاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، أكّد خلاله تضامن بلده مع دولة الإمارات إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة تمس سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أعرب صاحب السموّ رئيس الدولة عن شكره لدانيال نوبوا لموقف الإكوادور الداعم لدولة الإمارات.

كما أكّد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد فريدريش ميرتس، خلال الاتصال، إدانة ألمانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً موقف بلده المتضامن مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشيراً في هذا السياق إلى استدعاء وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني، لتأكيد إدانتها الاعتداءات غير المبررة على دول المنطقة.

من جانبه، شكر صاحب السموّ رئيس الدولة، فريدريش ميرتس لموقف ألمانيا الداعم وتضامنها مع دولة الإمارات خلال هذه الظروف.

ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط، بما يحفظ أمنها واستقرارها، ويجنبها مزيداً من الأزمات.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطرة في المنطقة في ظل التصعيد العسكري فيها، وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

وعبّر بيدرو سانشيز، خلال الاتصال، عن إدانة إسبانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت السفير الإيراني وأبلغته رفضها وإدانتها هذه الاعتداءات.

من جانبه، عبّر صاحب السموّ رئيس الدولة عن شكره لبيدرو سانشيز لموقف إسبانيا الداعم لدولة الإمارات وتضامنها معها.

ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدَين أن استمرار الصراع واتساعه يُمثّل تهديداً للاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وتلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه تشينه، بحثا خلاله التطورات الخطرة في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وعبّر رئيس الوزراء الفيتنامي، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تُمثّله من انتهاك للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكداً التضامن مع الدولة في ما تقوم به دفاعاً عن سيادتها وأمنها وسلامة سكانها.

من جانبه، شكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فام مينه تشينه لموقف فيتنام الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، لتفادي مزيد من الأزمات في المنطقة، بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.