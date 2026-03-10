الإمارات ترحّب بتصنيف أميركا «الإخوان المسلمين» في السودان منظمة إرهابية

رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأميركي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين، وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان.

وأكّدت الوزارة أيضاً دعم دولة الإمارات للجهود الدولية كافة، الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.