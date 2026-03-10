«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات

تقدم مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهما الوطني.

وأعرب المجلس، في بيان، أصدره أمس، عن تضامنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهيدين برحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتيهما وذويهما الصبر والسلوان.