الدفاعات الجوية تدمّر 12 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيّرة إيرانية

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، 15 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 12 منها، فيما سقطت ثلاثة في البحر، في اليوم العاشر من الاعتداءات الإيرانية السافرة.

كما رصدت 18 طائرة مسيّرة، اعترضت 17 منها، بينما سقطت واحدة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 253 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 233 منها، فيما سقط 18 في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة. كما تم رصد 1440 طائرة مسيّرة إيرانية، تم اعتراض 1359 منها، فيما وقعت 81 داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير ثمانية صواريخ جوالة.

وخلّفت هذه الاعتداءات أربع حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية، و117 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسيريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعُمانية، والأردنية، والفلسطينية.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحديثاً على المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، مع استمرارية عملها بكامل كفاءتها، لضمان تنبيه الجمهور، وذكرت أنه سيتم تغيير صوت التنبيهات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 10:30 مساءً، حيث سيكون صوت التنبيه الحالي القوي وصوت الرسائل النصية العادية لانتهاء التنبيه، فيما سيكون صوت الرسائل النصية العادية للتنبيه ولانتهاء التنبيه من الساعة 10:30 مساءً حتى التاسعة صباحاً. وأكّدت أن المنظومة الوطنية للإنذار المبكر تُعدّ جزءاً أساسياً من إطار الجاهزية الوطنية، وتهيب بالجمهور ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عند تلقي أي تنبيه، حفاظاً على السلامة العامة.