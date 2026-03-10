الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تتضامن مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

تلقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، رسالة تضامن من المندوبة العامة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، أميليا لكرافي، أعربت فيها عن تضامن الجمعية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تطال أراضي الدولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكّدت لكرافي، في رسالتها، أنها باسم الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية وباسمها الشخصي تعرب عن صادق مشاعر التضامن والتعاطف مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الجمعية تابعت ببالغ التأثر الأنباء التي تحدثت عن الاستهدافات التي تشهدها الدولة وتطال السكان والمدنيين.

وأعربت عن تعاطفها مع جميع العائلات التي تضررت من هذه الاعتداءات، مؤكدة أن مثل هذه الأوضاع، التي تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الإقليمي وأمن العديد من الدول، تذكر بأهمية السلام والاستقرار باعتبارهما من القِيَم الثمينة التي ينبغي الحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تضم برلمانيين ناطقين بالفرنسية من دول ومناطق مختلفة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقِيَم الحوار السياسي والتعاون السلمي واحترام القانون الدولي.

وشددت على أهمية إعطاء الأولوية للحوار، وخفض التصعيد، والمفاوضات السياسية، باعتبارها السبيل الأساسي لمنع تفاقم الصراعات، والحفاظ على حياة المدنيين، مؤكدة استعداد الجمعية لدعم أي مبادرة تسهم في العودة إلى حل سلمي، وتعزيز آليات الحوار على المستويين الإقليمي والدولي.