السعودية وعُمان والكويت وقطر تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة

أعلنت وزارة الدفاع استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهما الوطني في الدولة، أمس.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتَي الشهيدين، سائلة الله عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وتلقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، أمس، تعازي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، في استشهاد منتسبَي القوات المسلحة، النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي، والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، إثر سقوط طائرة عمودية، بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.

وأعرب الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتَي الشهيدين، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.

وتلقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، أمس، تعازي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، في استشهاد منتسبَي القوات المسلحة، النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي، والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني، أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتَي الشهيدين، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.

وأعربت دولة قطر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حكومةً وشعباً، في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة، أثناء أدائهما مهامهما الوطنية.

وأعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها، وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة، أثناء أدائهما مهامهما الوطنية.

وعبّرت وزارة الخارجية بسلطنة عُمان، في بيان لها، أمس، عن تضامن السلطنة مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ تعازيها، وصادق مواساتها لحكومتَي وشعبَي الإمارات والكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية، سائلةً الله لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم الصبر والسلوان.