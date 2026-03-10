«الدار» تدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» بـ 100 مليون درهم

أعلنت «مجموعة الدار» تخصيص مبلغ 100 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف أبوظبي)، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.

ويتم توظيف المساهمات في الوقف ضمن أصول استثمارية، تُخصّص عوائدها لدعم احتياجات الأيتام التعليمية والصحية والمعيشية.

وأُعلن عن المساهمة في متحف زايد الوطني، بحضور رئيس الهيئة، عبدالحميد محمد سعيد، ورئيس مجلس إدارة الدار، محمد خليفة المبارك، والأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، الدكتور مغير خميس الخييلي، والمدير العام لأوقاف أبوظبي، فهد عبدالقادر القاسم، والرئيس التنفيذي في مجموعة الدار، طلال الذيابي، ومدير تنفيذي الشؤون التنموية والإنسانية بديوان الرئاسة مدير صندوق إرث زايد الإنساني، فهد محمد العامري.

وقال محمد خليفة المبارك، إن حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تُجسّد المبادئ الجوهرية التي توجه مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتترجم القِيَم الأصيلة لدولة الإمارات والمتمثلة في التراحم والمسؤولية، والحرص التام على تعزيز التلاحم المجتمعي.

وأضاف: «تلتزم الدار بمسؤوليتها تجاه دعم المجتمع، وترسيخ ترابطه واستقراره، انطلاقاً من دورها الفاعل في هذه المسيرة التنموية الوطنية. وتبرهن هذه المبادرة الوقفية الرائدة على الأهمية البالغة لتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل يرتكز على التقدم والازدهار للجميع».

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي في مجموعة الدار: «نؤمن في الدار بأن التقدم المستدام لا يكتمل إلا من خلال دعم مجتمعاتنا، وتمكين أفرادها».