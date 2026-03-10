«دار البر» تسهم في «حدّ الحياة» بـ 5 ملايين درهم

انضمت جمعية دار البر إلى قائمة المساهمين في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت الجمعية عن تقديم خمسة ملايين درهم دعماً للحملة.

وتأتي هذه المساهمة من جمعية دار البر في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة «حدّ الحياة» حيث تتدفق المساهمات على الحملة من الأفراد والمؤسسات، في حراك شامل يعبر عن رسوخ ثقافة البذل في مجتمع الإمارات.

وتركز الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة، وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ومنظمة «إنقاذ الطفل»، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر عبدالله علي بن زايد الفلاسي : «تعبّر حملة (حدّ الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إدراك دولتنا للدور الحيوي الذي تلعبه المبادرات الخيرية والإنسانية في تغيير واقع المجتمعات الأقل حظاً، وإتاحة الفرصة أمام ملايين الأطفال للحصول على حقهم في الغذاء ومساعدتهم على تجنب مخاطر الجوع».

وأضاف: «تعكس مساهمة جمعية دار البر في هذه الحملة الرمضانية الكريمة، التزامها بمساندة كل جهد خيري تبذله دولة الإمارات ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً الأطفال الذين يواجهون خطر الموت جوعاً، ونثق بأن تكامل جهودنا في مجتمع الإمارات كفيل بتحقيق هذا الهدف الإنساني العظيم».